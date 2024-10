Nessuno – nonostante le continue segnalazioni - ripara la grande buca nel cuore di Costa Rei, in mezzo ad un marciapiede.

E così quella buca, delimitata da una semplice transenna, ha compiuto oramai cinque mesi fra gli sguardi di decine di migliaia di turisti. Non solo: alcuni di loro hanno avuto anche (lievi) conseguenze: c’è infatti anche chi – passeggiando la notte in via Colombo - ci è caduto dentro.

Impossibile, in ogni caso, per chi transita magari con un passeggino o per un disabile in carrozzina, percorrere il marciapiede in sicurezza.

L’appello di turisti e residenti, rivolto all’ente competente («Ancora non abbiamo capito di chi sia la competenza») è ancora una volta quello di intervenire nonostante la stagione sia ormai agli sgoccioli.

Un appello, tra gli altri, lanciato anche dal comitato dei cittadini di Costa Rei. Per ora – e per tutta la stagione estiva – è rimasto inascoltato.

