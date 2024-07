Il tennistavolo in piazza a Costa Rei per due sere consecutive è già un successo. L’iniziativa è del centro commerciale naturale di Costa Rei in collaborazione con la società di tennistavolo di Muravera guidata da oltre 40 anni da Luciano Saiu.

Tre i tavoli a disposizione dei turisti nella centralissima piazza Colombo. «Ieri – ha detto Saiu – c’è stata una buona partecipazione dei villeggianti, stasera si replica a partire dalle ore 20». Ai partecipanti in omaggio magliette, cappellini e zainetti.

Muravera, oltre che per le arance e il mare, è conosciuta in tutta Italia proprio grazie al tennistavolo.

