Applausi, tifosi scatenati e tante risate in occasione della ventisettesima Corsa delle lumache, riservata ai bambini e agli adulti mai cresciuti, promossa dalla Pro loco e dall’autoscontro Tidu in occasione della 32^ edizione della Sagra della lumaca che si sta celebrando in questi giorni a Gesico in concomitanza con la secolare Festa di Sant’Amatore.

La gara caratterizzata dall’incedere lento ma continuo de “is sitzigorrus” ha richiamato nel piccolo paese della Trexenta tantissimi appassionati. A tagliare per prima il traguardo è stata Virginia della scuderia di Nathan Marcello, al secondo posto la lumaca Fulmine e al terzo la veterana Rombo di Tuono. «È la corsa più lenta del mondo – dice il presidente Pro loco Carlo Carta –, non c’è bambino nella nostra Trexenta che non ha osservato il lento correre della chiocciola e istintivamente abbia cercato di toccarla per dargli una spinta».

La Festa di Sant’Amatore, quest’anno alla sua 403esima edizione, prosegue oggi domenica 20 ottobre, per l'intera giornata (sino alle 22), con spettacoli per bambini e appuntamenti musicali, lungo le vie del paese. Durante la giornata la Piazza Mercato sarà animata dai "Social Stands". Alle 18 in Piazza Padre Fausto Cuccu il concerto degli Istentales.

