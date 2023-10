Un riconoscimento prestigioso da parte del network nazionale "Comuni amici della famiglia" che premia in tutta Italia a scelta politico amministrativa dei Municipi maggiormente impegnati nel sostegno della famiglia. La premiazione è stata effettuata a Nuoro col Comune di Settimo San Pietro, rappresentato dall'assessora alle Politiche sociali Nicoletta Pitzalis.

«Aderire al Network promosso dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Alghero e dall'associazione Nazionale famiglie numerose - ha detto Nicoletta Pitzalis - significa entrare a fare parte di un processo culturale di avvicinamento,di sensibilizzazione e di ri-orientamento dell' attività delle istituzioni comunali ai bisogni e al benessere delle famiglie. Al Comune abbiamo portato avanti tantissime iniziative sul tema e sul problema. Lo abbiamo fatto in collaborazione alle associazioni che operano in paese. Questo riconoscimento ci porta a fare ancora di più».

L’attività viene promossa tramite l'adozione di Piani comunali annuali strategici in materia di politiche sul benessere familiare che prevedono l'attivazione di servizi atti a creare le condizioni di fiducia per consentire alle famiglie e ai giovani di realizzare i propri progetti di vita. A Nuoro sono stati premiati complessivamente 14 Comuni della Sardegna.

