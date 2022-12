Compra online un carrello per trasportare le barche ma l’acquisto non arriva in Sardegna. Il protagonista dell’accaduto è un pescatore 52enne di Teulada.

Dopo aver trovato un annuncio particolarmente interessante sul sito “subito.it” l’uomo ha inviato al venditore un bonifico di 850 euro ma, non avendo mai ricevuto l’oggetto, si è rivolto ai Carabinieri.

Le indagini hanno portato alla denuncia a piede libero di un 34enne di Prato con l’accusa di truffa aggravata.

Dopo gli accertamenti dei militari è emerso che l’autore del raggiro è già noto alle forze dell’ordine per diverse denunce a suo carico. Le indagini sono state compiute anche in collaborazione con le società bancarie che hanno permesso di individuare il vero beneficiario del pagamento. Controllate anche le utenze telefoniche usate dal 34enne per portare a termine la finta compravendita.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata