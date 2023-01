Come evitare le truffe e i furti.

A fornire le indicazioni ai cittadini questa mattina sono stati i carabinieri della stazione locale di Villaputzu guidata dal maresciallo Antonello Soro nel corso di un incontro organizzato, appunto, dai carabinieri e dalla consulta anziani di Villaputzu. Un incontro molto partecipato che si è tenuto in aula consiliare alla presenza anche del sindaco Sandro Porcu.

Durante l’incontro sono state fornite utili e precise indicazioni su come difendersi da raggiri e truffe. Un fenomeno che interessa tutte le fasce di età ma che coinvolge in particolare gli anziani. Tra i temi affrontati anche quello degli acquisti sul web e su siti talvolta truffaldini. «È pericoloso – è stato messo in evidenza – trattare con sconosciuti senza garanzie e non è consigliabile pagare anche soltanto un anticipo in cambio di qualcosa che dovrà essere teoricamente spedito in seguito».

I carabinieri hanno già svolto diversi incontri in altri Comuni «e sono disponibili – si legge in una nota – ad aderire ovunque ad analoghe iniziative a tutela di persone vulnerabili in maniera da creare una coscienza del problema e l’abitudine a diffidare di sconosciuti in assenza di garanzie».

© Riproduzione riservata