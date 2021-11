Indagini serrate a Monserrato dopo il colpo fallito al distributore sulla statale 387. Diverse persone sono state interrogate in caserma, è scattata anche una perquisizione. Una indagine a 360 grandi con l'obiettivo di arrivare a qualche testimonianza.

I carabinieri della stazione di Monserrato e del Nucleo operativo di Quartu sono tornati in giornata al distributore per nuovi rilievi. In merito non sono trapelate indiscrezioni. Starebbero esaminando anche le immagini di una telecamera.

Il fatto, durante la notte: i malviventi, arrivati al distributore con un camion e forse con un'auto, hanno indirizzato il pesante mezzo sulla colonnina del self service con l'obiettivo di portarla via e di vuotarla in un posto al riparo da occhi indiscreti. È scattato però l'allarme che ha costretto i malviventi ad una precipitosa fuga per non fare l'incontro con i carabinieri di Monserrato e Quartu arrivati immediatamente dopo. Sono stati istituiti anche posti di blocco. Della banda, nessuna traccia ma le indagini, coordinate dal capitano Cerri, comandante della compagnia di Quartu, avrebbero già consentito di raccogliere importanti elementi sulle tracce dei malviventi.

