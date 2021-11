Colpo in un distributore di benzina sulla statale 387 che da Monserrato porta a Dolianova. Utilizzando un camion come ariete, i ladri hanno tentato di abbattere la cassa self service di un distributore di carburanti. Sono stati però messi in fuga dal sistema d'allarme, con i malviventi che si sono allontanati lasciando sul posto anche il furgone.

Della vicenda si occupano i carabinieri di Monserrato e Quartu, che hanno avviato indagini.

Probabilmente i malviventi hanno agito dopo la mezzanotte e quasi certamente i ladri sono scappati a bordo di un'auto.

© Riproduzione riservata