Hanno superato quota tremila euro in poche ore (e la somma sale a vista d’occhio) le donazioni per la raccolta fondi online in favore dei familiari di Luca Mameli, il trentacinquenne di Capoterra accoltellato a morte prima dell’alba di mercoledì sul lungomare del Poetto di Quartu.

Mentre è stato identificato il presunto assassino, Manuel Desogus, 21 anni di Quartu (residente a Flumini), amici e conoscenti della giovane vittima si sono mobilitati «per permettere alla famiglia di Luca di disporre dei migliori strumenti per ottenere la giustizia che merita».

La destinataria della somma raccolta è la sorella Sara. I promotori dicono: «Ci rivolgiamo a tutti gli amici di Luca, alle persone che lo hanno conosciuto, alle persone che gli hanno voluto bene e alle persone che credono che i responsabili della sua morte debbano essere puniti in maniera esemplare».

