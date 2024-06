Cure in ospedale ma non ferite gravi per un automobilista – e il passeggero – che intorno a mezzanotte ha travolto e ucciso un cervo che si trovava in mezzo alla strada, sulla Statale 195.

L’incidente è avvenuto tra Pula e Santa Margherita: l’uomo alla guida di una Ford all’improvviso si è trovato davanti l’animale, illuminato dai fari, e non ha potuto fare nulla per evitarlo.

Il cervo è morto, il veicolo è distrutto e gli airbag hanno evitato danni peggiori per chi si trovava a bordo.

L’episodio conferma l’emergenza degli animali vaganti nella zona. Nella notte del 18 giugno a Is Molas Gianfranco Palma, 68 anni, è morto a causa di una caduta dallo scooter dopo aver travolto un altro cervo.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata