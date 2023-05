Corpo Forestale in azione a Teulada per mettere in salvo un cervo ferito.

L’animale è stato scoperto, nel pomeriggio di ieri, in località Ruinas da un allevatore del posto allarmato dal continuo latrare dei cani. Quindi l’immediata segnalazione ai Forestali.

Gravemente sofferente per evidenti fratture agli arti posteriori, il cervo ha comunque provato a spostarsi nel tentativo di sfuggire ai soccorritori, ma è stato raggiunto, stabilizzato e tranquillizzato anche attraverso il bendaggio, che previene ulteriori lesioni e allevia lo shock del contatto con l'uomo. Quindi il trasporto su una barella in tessuto fino al pick up in dotazione al Reparto, e il ricovero nel Centro fauna dell’agenzia Forestas di Monastir, dove è sottoposto alle cure del caso.

