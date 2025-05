«C’è un ordigno pronto ad esplodere». Una telefonata anonima, arrivata poco dopo le 6.30 di mercoledì al centralino del 112, ha fatto scattare l’allarme bomba alla filiale GLS, nella zona industriale di Elmas.

La Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari ha dunque immediatamente attivato il protocollo di sicurezza, inviando sul posto una pattuglia della stazione locale, gli artificieri del Nucleo Investigativo e un’unità cinofila anti-esplosivo, mentre altre pattuglie hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Il personale della sede è stato evacuato in via precauzionale e tenuto a distanza di sicurezza. Quindi all’interno dell’azienda di spedizioni sono entrati in azione gli artificieri per le operazioni di bonifica, coadiuvati dalle unità cinofile.

Ispezionati sia i locali interni sia i piazzali esterni. Nulla di sospetto o pericoloso è stato però individuato: un falso allarme, dunque. Ma durante i controlli è stato trovato e sequestrato un carico di cocaina.

Gli uomini dell’Arma hanno però avviato gli accertamenti per individuare l’autore della telefonata e sono in corso le analisi dei filmati della videosorveglianza presenti nell’area industriale.

