Un carico di cocaina, nascosto in un pacco pronto per essere spedito.

È quanto hanno scoperto le unità cinofile dei carabinieri intervenute nella filiale della GLS di Elmas dopo l’allarme bomba innescato questa mattina in seguito a un telefonata anonima al 112.

Le verifiche dei Carabinieri, giunti sul posto anche con gli artificieri, hanno dato esito negativo: nessun ordigno individuato e allarme rientrato.

Nel corso dei sopralluoghi, però, un’altra scoperta è stata fatta dai cani dei militari dell’Arma, addestrati sia nella ricerca di esplosivi che in quella di sostanze stupefacenti: uno dei segugi ha infatti puntato un pacco, regolarmente etichettato per la spedizione, contenente una cassa subwoofer per impianti sonori, del peso di poco inferiore ai venti chilogrammi. Al suo interno, i militari hanno individuato un doppio fondo dove erano stati occultati sei panetti di cocaina confezionati sottovuoto.

La sostanza è stata così sottoposta a sequestro e sarà ora analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del RIS di Cagliari per stabilirne il peso esatto e il grado di purezza.

Sono in corso accertamenti per risalire alla filiera della spedizione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata