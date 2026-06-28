Al Comune di Castiadas sono state approvate le graduatorie provvisorie relative ai servizi estivi comunali “Centro Estivo 2026” e “Spiaggia Day 2026”.

Le graduatorie sono consultabili presso l’Albo Pretorio online del Comune di Castiadas e nella sezione Avvisi del sito istituzionale del Comune.

I minori non residenti e non frequentanti, i cui genitori svolgono attività lavorativa nel territorio del Comune di Castiadas, sono stati ammessi con riserva, al fine di consentire agli uffici competenti di effettuare le necessarie verifiche sui requisiti dichiarati. Sono stati altresì ammessi con riserva i minori che non hanno ancora raggiunto il requisito minimo di età, per consentire all’Amministrazione di valutare le richieste di deroga presentate dalle famiglie in sede di domanda.

Si ricorda inoltre che i richiedenti la cui domanda risulta incompleta per la mancanza del certificato medico dovranno provvedere a trasmettere la documentazione integrativa entro e non oltre il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del termine potrà comportare l’esclusione dal servizio.

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, gli utenti ammessi dovranno procedere al pagamento della quota di partecipazione, secondo gli importi e le modalità indicate nel bando.

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