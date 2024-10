«Un aiuto concreto per costruire il futuro: nasce a Castiadas lo Sportello di orientamento al lavoro e Creazione d’impresa». Lo annuncia il sindaco Eugenio Murgioni che parla di una «iniziativa importante e attesa da tutta la nostra comunità: a partire dal 19 novembre 2024, con il prezioso supporto di IKnoForm srl Impresa Sociale, attiveremo lo sportello. Questo nuovo servizio, aperto a tutti i cittadini di Castiadas, sarà uno strumento essenziale per accompagnare il percorso di crescita professionale e imprenditoriale dei nostri cittadini».

«Lo sportello - ha aggunto il sindaco Murgioni -sarà ospitato nella sede comunale, offrendo modalità di accesso sia libero che su appuntamento, per garantire la massima flessibilità. Inizialmente, metteremo a disposizione 27 ore annue, con la possibilità di ampliare le ore in base alle esigenze e di organizzare cicli di seminari tematici sul territorio».

Il servizio si propone di sostenere giovani e adulti in ogni fase della carriera, aiutandoli nell’ingresso e reinserimento nel mondo del lavoro, fornire competenze per una ricerca attiva e consapevole del lavoro, offrire supporto personalizzato ai disoccupati e a chi è in cerca di nuove opportunità, accompagnare chi desidera avviare una propria attività imprenditoriale.

E ancora: promuovere idee imprenditoriali innovative, senza limiti di età, guidare i giovani nella scelta del percorso formativo e professionale più adatto, favorire la formazione continua e la riqualificazione professionale e creare una rete tra imprese e competenze locali, incentivando stage, tirocini e opportunità formative.

Lo sportello si occuperà di accoglienza e analisi dei bisogni di orientamento e formazione, orientamento di primo livello e specializzato per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, supporto individuale per l’inserimento lavorativo e la creazione di nuove imprese. Il servizio sarà disponibile a settimane alterne, per un totale di 3 ore per ciascun appuntamento. Ecco le prime date di apertura: 19 novembre, tre dicembre, 14 gennaio 2025, 18 febbraio e nei mesi successivi sino a luglio 2025, dalle 14,30 alle 17,30.

