Felici in bici anche (e soprattutto) di fronte ai piccoli aerei che decollano dal campo volo di Maloccu, a Castiadas. In 170 domenica mattina, in occasione della quarta edizione di “Felici in Bici”, hanno infatti fatto tappa per la prima volta al campo di volo (poco distante da Olia Speciosa). Qui, ad attenderli, l’istruttore Paolo Contini e i soci dell’Advanced Aviation che hanno risposto alle curiosità dei ciclisti e hanno mostrato loro gli ultraleggeri. I ciclisti hanno poi proseguito la pedalata alla scoperta di tutte le borgate di Castiadas con tanto di sosta pranzo fra le prelibatezze locali.

La sede centrale della manifestazione è il Teatro San Mandria, poco distante dalle ex carceri. Oggi pomeriggio lezione di yoga e tribute band di Vasco Rossi. In più sono presenti i musici e gli sbandieratori del corteo medioevale di Iglesias. Organizza l’associazione Castiadas Ospitale col contributo del Comune e la collaborazione della Pro Loco e del comitato dei genitori.

“Stiamo vivendo una giornata eccezionale – ha sottolineato il sindaco Eugenio Murgioni - tra sport, natura e comunità”. Una splendida domenica, insomma, all’insegna del divertimento. Tra i partecipanti tante famiglie con bambini e i primi turisti di una stagione estiva che si preannuncia molto buona. Anche per il campo volo, sempre più un punto di riferimento per il Sarrabus e l’intera Sardegna sud orientale.

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