Fugge al posto di controllo, i carabinieri di Castiadas lo raggiungono e trovano un fucile.

L’inseguimento è avvenuto nella notte. Intorno all’una un 49enne è arrivato all’altezza della località San Pietro. Una pattuglia di militari ha imposto l’alt ma lui non si è fermato ed è scappato ad alta velocità sulla Provinciale 19. In pochi minuti i carabinieri lo hanno intercettato a Villasimius, zona “Su Lilliu”: la Ford aveva imboccato una stradina sterrata.

Nelle vicinanze dell’auto è stato recuperato un fucile semiautomatico calibro 12 con in canna una cartuccia a pallettoni. L’arma aveva del nastro adesivo bianco sull’estremità in prossimità del mirino per fermare una torcia, chiaro indizio di attività notturna di bracconaggio.

L’uomo ha dichiarato di essere il proprietario del fucile, regolarmente denunciato a suo nome, e di essersene liberato durante la fuga.

I militari hanno svolto una perquisizione nell’abitazione del 49enne a Castiadas: sono stati ritrovati un ulteriore fucile doppietta a cani esterni di produzione francese, calibro 12, sempre regolarmente denunciato dall'uomo ma che avrebbe dovuto detenere presso la residenza di Villasimius. Inoltre il fuggitivo è risultato essere titolare di una licenza di porto di fucile ad uso sportivo, scaduta però di validità. Le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro penale e verranno custodite in attesa delle determinazione dell'autorità giudiziaria.

Il 49enne è stato denunciato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata