Castiadas, 300 euro agli studenti meritevoliIl contributo è del Comune
Trecento euro agli studenti delle scuole superiori di Castiadas più meritevoli. A metterli a disposizione, tramite un assegno di studio, l’amministrazione comunale.
Per poterlo ottenere, oltre al merito, conta anche la condizione economica della famiglia «ma – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – abbiamo comunque deciso di innalzare la soglia Isee a 25.500 euro.
A nostro avviso infatti anche chi non versa in condizioni di disagio economico può incontrare delle difficoltà nel sostenere le spese legate allo studio e dunque abbiamo ampliato la platea dei beneficiari».
Murgioni sottolinea inoltre che le risorse provengono tutte dal bilancio comunale: «È un segnale concreto di attenzione e sostegno – conclude – a chi si distingue per impegno e risultati».