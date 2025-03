Grande partecipazione di pubblico ieri nel centro della Trexenta per la festa “Bimbi in maschera - Il carnevale dei piccoli” organizzata dalla Consulta giovanile di Senorbì, Arixi e Sisini con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Senorbì e in collaborazione con l’oratorio Santa Barbara.

Dal pomeriggio Piazza Italia ha ospitato un ricco spettacolo all’insegna di musica, balli, giochi, animazione e la merenda a base di dolci e frittelle per i più piccoli. Il centro della Trexenta da alcuni anni ha riscoperto la passione per il carnevale, come testimoniano i diversi appuntamenti promossi nella cittadina grazie alla rinnovata collaborazione tra associazioni locali. Sullo sfondo c’è sempre il patrocinio del Comune.

Sarà così anche domenica 9 marzo quando, in Piazza Mercato, si terrà la Pentolaccia a cavallo senorbiese organizzata dal centro equestre Ruah Paolo Pulisci e dalla Consulta Giovani con la collaborazione della Protezione civile Sant’Isidoro. Questo il programma: alle 11 la pentolaccia con Is cuaddus de canna per bambini, alle 13 il pranzo nel chiosco della piazza, alle 14 il ritrovo dei cavalieri in Piazza Mercato, alle 15 al via la pentolaccia che andrà avanti sino a sera all’insegna dello spettacolo e del sano divertimento.

La pentolaccia è una tradizione diffusa in tutta la Sardegna durante il periodo del carnevale, in cui i partecipanti cercano di rompere un recipiente appeso, spesso colmo di dolci e sorprese. A Senorbì, questa usanza si unisce alla passione per i cavalli e l’abilità dei cavalieri, che sfidano la sorte lanciandosi al galoppo per colpire le pentolacce con precisione.

