Un tentativo di evasione sventato e tre telefoni cellulari sequestrati ad altrettanti detenuti. È il bilancio dei controlli eseguiti in questi giorni dagli agenti della Polizia penitenziaria nel carcere di Uta.

Nel corso delle accurate perquisizioni, sono saltati fuori, come detto, tre telefonini introdotti di nascosto nel penitenziario per avere contatti con l’esterno. E proprio durante i controlli un detenuto che si trovava in un cortile dei passeggi ha cercato di scavalcare un muro con l’intento di evadere, ma è stato prontamente fermato dagli agenti.

«Una brillante operazione – spiega il segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria Michele Cireddu – che dimostra ancora una volta l’alta professionalità e l’impegno costante della Polizia Penitenziaria di Cagliari, che opera quotidianamente in condizioni rese praticamente impossibili dalla carenza di oltre 100 agenti rispetto all’organico previsto, dal grave sovraffollamento e dalle gravi anomalie strutturali» del carcere.

