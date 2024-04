Il Consiglio comunale ha approvato la mozione “Capoterra città cardioprotetta”, presentato dalla consigliera del Psd’Az Bernadette Puddu. Il documento, ispirato dalla consapevolezza delle malattie cardiovascolari come principale causa di morte nel mondo, si concentra sull'importanza della prevenzione e dell'intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco improvviso.

Attraverso l'installazione di defibrillatori automatici esterni (Dae) in luoghi di affluenza pubblica come scuole, chiese e piazze, nonché l'organizzazione di corsi gratuiti di formazione per i cittadini volontari, si punta a creare una rete di soccorso tempestiva e integrata con i servizi sanitari preposti all'emergenza.

Soddisfatta dell’approvazione della proposta, Bernadette Puddu: «Sono lieta che l’Aula abbia accolto positivamente la nostra proposta di rendere Capoterra una città più sicura. La cardioprotezione è un obiettivo fondamentale per il benessere dei nostri cittadini, con questa mozione intendiamo promuovere la cultura del primo soccorso e aumentare le possibilità di sopravvivenza in caso di emergenza cardiaca. Sindaco e Giunta si sono impegnati ad attuare le disposizioni della mozione, includendo nel bilancio comunale risorse per l'acquisto dei defibrillatori e per l'organizzazione dei corsi di formazione».

