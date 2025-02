I marciapiedi già realizzati lungo via Delle Cicogne e in via Delle Felci, un nuovo cantiere appena aperto nello spiazzo di Su Loi che conduce al mare: sono cominciati da un mese, i lavori finanziati dai Piani urbani integrati, ma si cominciano a vedere già i primi risultati.

La realizzazione della pista ciclabile lunga oltre 2 chilometri che unirà la fascia costiera da Maddalena sino a Frutti d’Oro 2 sarà solo l’atto finale del progetto da 4 milioni di euro che sta portando avanti il Comune, ma i lavori per la sostituzione dei sottoservizi, per la creazione di nuovi impianti di illuminazione e marciapiedi stanno già cambiando il volto del litorale di Capoterra. «I lavori procedono spediti e l’opera verrà consegnata prima della fine dell’anno – spiega il sindaco Beniamino Garau -, grazie a questo progetto, non solo realizzeremo un percorso ciclabile a due passi dal mare che per la prima volta unirà Maddalena spiaggia, Picciau e Frutti d’Oro, ma stiamo intervenendo per ammodernare una volta per tutte la rete dei sottoservizi. I marciapiedi sono già comparsi nel lungomare di Picciau e a Frutti d’Oro 2, e in via Delle Beccacce, dove è presente un vecchio campo da basket, realizzeremo un piccolo parco. Il progetto che stiamo portando avanti andrà a integrarsi con quello che interesserà Maddalena: grazie a un finanziamento di 700mila euro stanziato dalla Città Metropolitana realizzeremo un parco per il tempo libero e il fitness, che renderà la zona balneare di Capoterra ancora più attrattiva».

La rivoluzione del litorale di Capoterra, che potrebbe contare presto su un altro tassello come il declassamento a strada comunale della Statale 195, darà nuova linfa al comparto ricettivo delle zone a mare. «Lungo la costa sono presenti decine di bed & breakfast- spiega Garau -, creare un percorso ciclabile a due passi dal mare, in grado di unire il litorale, siamo convinti possa dare maggiore impulso alla nostra proposta turistica».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, illustra il progetto del lotto che interesserà Su Loi: «Dopo i rilievi per individuare eventuali residui bellici e tracce di reperti archeologici i lavori entreranno nel vivo, l’area antistante il mare diventerà un grande piazzale, dove verrà realizzata la pavimentazione e saranno posizionati dei lampioni. Nascerà un grande spazio per gli eventi all’aperto, i cittadini potranno finalmente utilizzare una zona mai sfruttata prima per condividere momenti culturali e di intrattenimento».

© Riproduzione riservata