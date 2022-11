Cammineranno una accanto all’altra per ricordare Slobodanka Metusev e tutte le altre vittime di femminicidio e di ogni sorta di violenza: la Commissione pari opportunità ha organizzato per il 25 novembre una marcia per le donne.

Quest’anno a Capoterra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne assumerà un valore particolare: l’appuntamento ricade infatti a poche settimane dalla morte della donna di origine serba uccisa due settimane fa dal marito.

La marcia partirà alle 10 dalla piazza del Municipio e si snoderà lungo via Cagliari, corso Gramsci, via Amendola, per arrivare sino a piazza Liori. All’appuntamento parteciperanno l’assessora alle Pari opportunità Donatella Dessì, la presidente della commissione Silvia Cabras, le due vice presidenti Francesca Piu e Francesca Trois, le commissarie e i commissari.

