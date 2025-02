“La situazione attuale della Strada statale 195 è insostenibile e rappresenta un serio pericolo per i cittadini”. Alessandro Sorgia, consigliere regionale del Gruppo misto, denuncia la pericolosità del tracciato provvisorio dell’arteria sulcitana che attraversa Capoterra.

“La strada provvisoria realizzata a seguito dei lavori dell’Anas presenta gravi carenze strutturali soprattutto nel tratto compreso tra la rotonda di Frutti D’Oro e quella di Su Loi – dice Sorgia -, curve pericolose, limite di velocità a 30 km/h e assenza di illuminazione mettono costantemente a repentaglio la sicurezza degli automobilisti. La nuova 195 a quattro corsie, inaugurata il 5 settembre scorso, non ha risolto il problema del traffico pesante, che continua a transitare sulla vecchia statale, mettendo a rischio residenti e pendolari. Il 7 gennaio un autotreno si è ribaltato in una delle curve più critiche del percorso provvisorio, dimostrando l’inadeguatezza dell’attuale viabilità. Serve un intervento immediato per garantire la sicurezza degli automobilisti”.

