Centinaia di multe elevate per il mancato rispetto del codice della strada, una ventina i veicoli trovati privi di copertura assicurativa e di revisione, e due conducenti sanzionati per non aver mai conseguito la patente: sono i numeri delle operazioni condotte dalla polizia locale nel 2023 per incrementare la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti di Capoterra. Roberta Maxia, comandante della polizia locale, spiega come il compito degli agenti non sia solo quello di comminare multe, ma di portare avanti una serie di iniziative per garantire il rispetto delle regole al volante: «Si sta per concludere un anno lavorativo molto impegnativo, che ci ha visti impegnati non solo in azioni repressive, ma anche in tanti altri interventi mirati per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Diverse sono le strade più a rischio individuate dalla polizia locale e dall’amministrazione comunale, con i interventi e lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, e l’implementazione della segnaletica verticale: inoltre, sono stati installati 10 parcheggi rosa per le donne in dolce attesa e le neo mamme, 20 destinati ai diversamente abili, e diversi divieti di sosta per impedire il parcheggio indisciplinato».

Grande attenzione c’è stata data anche per il riordino della circolazione stradale nel centro abitato. «In diverse strade, come ad esempio le vie Amendola, Satta, Della Vittoria e Vittorio Emanuele, Cagliari, Diaz e Trexenta è stato necessario intervenire con lavori di vario genere – spiega la comandante Maxia -, sono stati realizzati nuovi attraversamenti pedonali, stop e piste ciclabili. Si contano sei nuovi attraversamenti pedonali rialzati, un dozzina di dossi. A breve verranno installati anche 4 box velox nelle vie Serpentara, Trento, Emanuela Loi e in corso Gramsci: le postazioni di controllo della velocità saranno indicate dall’apposito segnale stradale prescritto dalle norme; lo strumento sarà utilizzato sotto il diretto controllo del personale della polizia locale».

Per il 2024, Roberta Maxia fissa i nuovi obiettivi: «Puntiamo a ridurre i sinistri stradali del 20 per cento, inoltre – in collaborazione con l’Associazione sarda polizia locale – porteremo avanti delle lezioni nelle scuole per insegnare ai bambini l’importanza del rispetto delle regole previste dal codice della strada».

