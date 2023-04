Due ampi parcheggi per accogliere i pellegrini, un’area dedicata ai cavalli, forze di polizia e volontari impegnati per far sì che tutto vada per il meglio: la macchina organizzativa messa in piedi dal Comune di Capoterra in vista del passaggio di Sant’Efisio del 1° maggio, e del rientro del 4, si è già messa in moto.

Roberta Maxia, comandante della Polizia locale di Capoterra, spiega come sia stato previsto un programma in grado di gestire soprattutto il problema del traffico: «Per l’occasione lavoreremo a pieno organico, inoltre potremo contare sulla presenza della rinata compagnia barracellare, e delle associazioni di protezione civile. In dotazione al nostro comando sono appena arrivate due nuove moto, che permetteranno ai nostri agenti di muoversi con più facilità». Per l’occasione sono state individuate due aree temporanee di sosta.

«Per accogliere i tanti fedeli che lunedì attenderanno l’arrivo del santo durante la processione - spiega Roberta Maxia – verranno messi a disposizione due parcheggi: uno verrà aperto lungo la Strada statale 195, poco prima della rotatoria di Su Loi – nel terreno dove prima sorgeva un bar – l’altro nel campo da calcio che si trova lì accanto. Per i mezzi che trasportano i cavalli che parteciperanno alla processione è stata invece messa a disposizione un’area a Baccalamanza».

