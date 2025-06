Giungono al termine i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale che va da via Amendola a via Lombardia a Capoterra: a breve i residenti potranno spostarsi a piedi in tutta sicurezza grazie alla realizzazione dei marciapiedi.

L’intervento, costato 90mila euro, permetterà ai cittadini di arrivare a piedi sino al polo sanitario e alla piscina di via Lombardia senza problemi.

«L’opera arriva dopo il declassamento a comunale della strada provinciale che attraversa quel tratto di Capoterra – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, senza questo passaggio non avremmo mai potuto investire risorse per realizzare questi lavori. Quella strada è percorsa quotidianamente da tante persone, non era tollerabile che donne con i passeggini o anziani diretti verso il polo sanitario di via Lombardia rischiassero costantemente la propria incolumità a causa del traffico costante delle auto. Era doveroso rendere sicura la viabilità pedonale di quella zona, molto frequentata per la presenza della piscina comunale della Rems, e che presto tornerà a ospitare anche l’ambulatorio della guardia medica e il centro vaccini».

