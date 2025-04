Una infermiera in spiaggia, pronta ad accudire i bambini diabetici e a fronteggiare le piccole emergenze: dalla prossima estate il servizio di spiaggia day del Comune potrà contare su una professionista del campo sanitario. Dalla scuola al mare: l’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau, dopo aver istituito due anni fa la figura dell’infermiera scolastica, è pronta a garantire il servizio anche durante il periodo estivo, soprattutto per permettere ai bambini con il diabete di godersi la spiaggia insieme ai loro coetanei. Per i genitori dei piccoli affetti da diabete, si tratta di un grande risultato. Veronica Garau, madre di una di una bambina di 7 anni, ringrazia l’amministrazione comunale per aver deciso di prolungare la presenza dell’infermiera anche dopo la fine dell’anno scolastico: “Per la prima volta mia figlia potrà godersi lo spiaggia day come tutti gli altri bambini, per noi si tratta di un grande traguardo. L’infermiera scolastica si è dimostrata fondamentale, quest’anno il numero dei bambini diabetici in età scolare è salito a dieci: ora, tutte le pratiche che consentono di tenere sotto controllo questa patologia non rappresentano più un problema. Estendere questo servizio anche al periodo estivo significa dare a tutti i bimbi le stesse possibilità”. Soddisfatta anche Roberta Pesolo, madre di un bimbo di 6 anni: “Mio figlio non ha mai avuto la possibilità di godersi una mattina al mare con gli altri bambini a causa del diabete, la presenza dell’infermiera in spiaggia rappresenta una grande conquista, un servizio fondamentale anche perché il numero dei piccoli che soffrono di questa patologia è in aumento”. Arianna Lunesu, assessora alle Politiche sociali e giovanili, sottolinea l’importanza del servizio, che partirà già da questa estate: “Non potevamo ignorare le esigenze delle famiglie che hanno evidenziato che con la fine della scuola andava ad interrompersi il prezioso servizio dell’infermiere scolastico, abbiamo quindi deciso di estenderlo anche ai mesi estivi. Vogliamo vedere i bambini sorridere e socializzare con i loro coetanei, allo spiaggia day. Verrà garantita la tutela della salute attraverso un monitoraggio continuo dei bambini con patologie croniche, verrà assicurata la somministrazione di farmaci in totale sicurezza, e offriremo un supporto psicologico e relazionale nei momenti di disagio”. Gigi Frau, consigliere comunale, negli ultimi mesi si è fatto portatore delle istanze delle famiglie dei piccoli diabetici: “Siamo felici di poter estendere questo importante servizio anche al periodo estivo, l’infermiera scolastica è diventata una figura fondamentale per i bambini e per i loro genitori”.

