Capoterra ricorda le vittime delle alluvioni che hanno colpito il territorio.

Questa mattina, nella piazza del Municipio, si è tenuta la cerimonia della prima giornata istituita dall’amministrazione comunale per ricordare le persone che hanno perso la vita negli eventi alluvionali che si sono abbattuti su Capoterra in tre diverse occasioni.

Il 15 ottobre del 1986, nella zona di Cirifoddi, perse la vita Margaret Dolderer; il 13 novembre del 1999, in via Pascoli, Felicina Piano; il 22 ottobre del 2008, tra Poggio dei Pini e Su Loi, Antonello Porcu, Licia Zucca e Anna Rita Lepori.

Durante la cerimonia, il sindaco Beniamino Garau, ha sottolineato l’importanza di non dimenticare le vittime di queste sciagure: «Il loro sacrificio non sarà mai vano, ancora oggi pronunciare i nomi di Margaret, Felicina, Antonello, Licia, e Anna Rita ci provoca dolore e ci fa rivivere quei momenti tragici. Tuttavia, la nostra comunità ha saputo rialzarsi in ogni occasione: la resilienza che è in ognuno di noi, ci ha permesso di vedere nuovi orizzonti e di cogliere le nuove opportunità che la vita ci offre».

