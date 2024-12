Visite guidate e laboratori per grandi e bambini al Museo della Laguna di Su Loi, appuntamenti culturali e spettacoli a Casa Melis: il Comune accende il Natale con una serie di proposte per i residenti delle zone a mare e del centro. In occasione della festività di fine anno, il Mulag che a sede a Casa Spadaccino, ogni domenica dall’8 dicembre al 5 gennaio aprirà gratuitamente le porte ai visitatori per scoprire il meraviglioso mondo della laguna di Santa Gilla. Negli spazi espositivi del Mulag, inoltre verranno organizzati diverse attività: si parte l’8 dicembre, dalle 10 alle12, con il laboratorio di origami; il 15 spazio alla costruzione delle lanterne, il 22 concerto dei Pueri et juevenes cantores Sant’Efisio e del Coro parrocchiale di Capoterra. Il 29 dicembre sarà la volta del laboratorio di decorazioni sul rame, e il 5 gennaio i più piccoli potranno creare la propria calza della Befana.

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora alla Coesione sociale, spiega come l’obiettivo del cartellone di appuntamenti organizzato dal Comune punti proprio ad animare in egual misura il centro di Capoterra e le zone a mare: “Oltre al Capodanno in piazza organizzato per la prima volta, abbiamo ideato un cartellone di appuntamenti in grado di offrire a tutti i cittadini importanti momenti di aggregazione. Sulla costa il fulcro delle attività sarà il Museo della Laguna, che in via eccezionale aprirà le porte ai visitatori ogni domenica per raccontare ad adulti e bambini il delicato ecosistema della laguna: un modo anche per aprire al territorio le sale espositive del Mulag, una delle attrazioni più interessanti di questo territorio”.

A Capoterra, in vista delle festività natalizie farà tappa anche Vittorio Sgarbi, che arriverà il 21 dicembre a Casa Melis per parlare di arte. “Sarà un momento di grande importanza – dice il sindaco, Beniamino Garau -, Sgarbi analizzerà quattro opere di Leonardo Da Vinci e parlerà del genio inarrivabile di uno degli artisti più importanti della Storia. Durante le feste rivolgeremo anche un pensiero ai nostri concittadini meno fortunati, grazie alla raccolta alimentare, di beni di prima necessità e di giocattoli cercheremo di regalare un Natale più sereno a tante persone. Un pensiero lo rivolgeremo anche agli ospiti delle quattro residenze per anziani presenti nel nostro territorio: il 19 dicembre, accompagnato dagli zampognari che intoneranno le canzoni di Natale, mi recherò in queste strutture per porta gli auguri dell’amministrazione comunale”.

