Arrivano le modifiche al traffico cittadino, in occasione della Settimana santa: per permettere lo svolgimento delle processioni religiose, il comando della polizia locale ha previsto la chiusura al traffico di alcune strade del centro. Per la processione dei misteri che si terrà domani alle 18,45, verranno chiuse temporaneamente al traffico, fino al passaggio del corteo, corso Gramsci – dall’altezza della chiesa parrocchiale -, via Matteotti, via Mazzini, via Martini, via Diaz, via Marx, via Cagliari, via Roma. Per la Via Crucis di venerdì, che comincerà alle 19.30, non si potrà circolare in corso Gramsci – dall’altezza della chiesa parrocchiale - in via Cavour e in via Milano.

Il giorno di Pasqua, dalle 10, in occasione de S’Incontru, la chiusura interesserà due zone distinte, legate alla partenza dei cortei che condurranno in processione la Madonna e il Cristo risorto. Il traffico verrà chiuso in corso Gramsci, accanto alla chiesa; e nelle vie Del Popolo; Cagliari, sino a piazza Della Vittoria: limitazioni anche davanti alla chiesa di San Francesco, e nelle vie Kennedy e Trento.

Dopo l’incontro i due simulacri faranno rientro alla chiesa di San Francesco attraverso le vie Cagliari, Trento, Kennedy. A Pasqua, inoltre, dalle 8 sino alla fine della cerimonia, è prevista l’istituzione di un divieto di sosta e fermata nel tratto della via Cagliari compreso tra la via Indipendenza e la via Del Popolo.

