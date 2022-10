A Capoterra via alla consegna dei nuovi mastelli e i sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il personale della Teknoservice, società che gestisce il servizio, distribuirà il materiale dal 7 novembre sino al 9 dicembre negli spazi del Centro Meccano, lungo la Strada provinciale 91.

Tutti i mastelli saranno dotati di un codice a barre associato alla singola utenza famigliare attraverso il quale si potrà̀ tener traccia di quanti rifiuti annualmente essa produce. I cittadini riceveranno un mastello per la raccolta del secco, dalla capienza variabile tra i 40 e i 360 litri a seconda della tipologia di utenza; per il vetro e per la carta, entrambi da 40 litri. Per l’umido verranno consegnati mastelli da 25 litri, sacchetti compostabili da 13 litri, e un contenitore per uso interno.

Agli utenti verranno consegnati anche i sacchetti semitrasparenti da 110 litri per la raccolta della plastica, e - per chi è iscritto alla lista dedicata al servizio di raccolta supplementare dei panni e dei pannolini – dei sacchetti da 70 litri.

La distribuzione avverrà̀ in ordine alfabetico per cognome dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17: per ricevere il kit della raccolta differenziata sarà necessario presentare la propria tessera sanitaria.

