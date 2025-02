Nasce lo sportello per la notifica degli atti trasmessi dall’Ufficio tributi in forma digitale: il servizio, entrato in funzione nei giorni scorsi, è stato ideato dall’amministrazione comunale per supportare i cittadini in seguito alle centinaia di avvisi arrivati nelle case dei capoterresi durante l’ultimo mese.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come il Comune sia al lavoro per trovare le soluzioni per tutti i contribuenti che hanno ricevuto le notifiche: «I cittadini che hanno ricevuto gli avvisi di giacenza con indicazione del ritiro nell’ufficio di Sailpost di Cagliari potranno presentarsi negli uffici comunali di via Armando Diaz 73».

Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13: coloro che fossero impossibilitati a presentarsi negli orari prestabiliti potranno contattare il numero telefonico 070/7239218, al fine di concordare un orario di ritiro. «Invito i cittadini a contattami anche personalmente per verificare la propria situazione: il nostro obiettivo è chiarire ogni posizione riordinare una volta per tutte l’anagrafe tributaria», conclude il sindaco Garau.

