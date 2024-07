Un tamponamento all’altezza del semaforo tra la Statale 554 e il primo ingresso per Selargius, per chi arriva dal ponte Emanuela Loi a Monserrato, sta creando lunghe file sulla quattro corsie in entrambe le direzioni.

Coinvolte due utilitarie, con una donna seduta ai margini della strada e soccorsa dal 118.

Sono intervenuti anche i mezzi dell’Anas. La circolazione è molto lenta e gli incolonnamenti raggiungono il ponte da una parte e l’incrocio con via Venezia dall’altra.

