Qualità dei vini, nuove tecnologie, riduzione dell’impatto ambientale e agricoltura sostenibile: il rilancio della Cantina Trexenta è servito. L’importante cooperativa vitivinicola con sede a Senorbì ha avviato un ambizioso piano industriale che mira a rilanciare l'azienda e consolidare la sua posizione nel mercato vitivinicolo nazionale e internazionale. I primi risultati si sono già visti: è di questi giorni la conquista di alcuni importanti premi internazionali da parte dei vini con il marchio e l’inconfondibile sapore della Trexenta. Il Cannonau di Sardegna doc Baione ha vinto la medaglia d’oro al prestigioso Concorso enologico Grenaches du Monde di Parigi, medaglia d’oro anche per il Vermentino Contissa al Concours Mondial de Bruxelles.

Gli eccellenti risultati e le strategie di rilancio della storica azienda saranno tema di discussione dell’assemblea generale ordinaria dei soci in programma giovedì 27 giugno alle 17. All’ordine del giorno: approvazione del bilancio, relazione del revisore legale sul bilancio, nomina del collegio sindacale per il triennio 2024-206, varie ed eventuali. «Attraverso il consolidamento della fiducia dei propri soci, la Cantina Trexenta punta a rafforzare la sua identità e a divenire un punto di riferimento nel settore vinicolo, a livello locale e internazionale», sottolinea il direttore Renzo Secci.

Il piano industriale di ripresa, elaborato nel dettaglio, dovrà seguire diverse aree settoriali: innovazione e qualità (investimenti in nuove tecnologie di produzione per migliorare la qualità del vino, ricerca e sviluppo per introdurre nuovi prodotti e migliorare quelli esistenti), espansione del mercato (conquista dei nuovi mercati, aumento della presenza online e sviluppo di canali e-commerce), sostenibilità (implementazione di pratiche agricole sostenibili, riduzione dell’impatto ambientale); marketing e comunicazione (rafforzamento del brand attraverso campagne di marketing mirate, partecipazione a fiere ed eventi del settore), formazione e personale (aumentare le competenze tecniche e manageriali, incentivi per attrarre e mantenere talenti all'interno dell’azienda). La Cantina Trexenta, grazie al sempre maggior coinvolgimento dei soci nel piano di sviluppo, guarda al futuro con rinnovata fiducia.

