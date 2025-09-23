Momenti di paura nel pomeriggio di ieri lungo la Strada Statale 129 bis, all'altezza del bivio nord di Macomer, dove un camper, con a bordo una coppia di turisti tedeschi con il loro cane, in Sardegna per un periodo di vacanza, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Provvidenziale l'intervento della Polizia di Stato, con una volante del Commissariato di Macomer, e dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area interessata dalle fiamme e garantito l’incolumità per i due viaggiatori e l’animale.

L'incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito che in pochi minuti, a causa della presenza di alcune bombole di GPL, ha portato alla completa distruzione del mezzo.

I turisti, rimasti senza documenti e carte di credito, hanno trovato supporto in Commissariato, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno offerto loro ristoro e tutta l'assistenza necessaria. In serata sono stati ospitati in un hotel cittadino in attesa dell'intervento del Consolato tedesco per il rilascio di documenti provvisori utili al rientro.

La coppia di turisti ha voluto esprimere il proprio ringraziamento e si è complimentata con il personale della Polizia di Stato per la professionalità evidenziata nell’intervento e l'umanità dimostrata.

