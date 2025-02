Golia si è perso. Il pitbull dal carattere mansueto si aggirava spaesato in viale San Vincenzo, tra il marciapiede e la carreggiata, mettendo in pericolo sé stesso e gli automobilisti. La sua corsa, però, si è conclusa con un lieto fine grazie all’intervento tempestivo della polizia locale.

Nel pomeriggio di oggi, una segnalazione ha allertato la sala operativa: un cane, proveniente da via Is Mirrionis, stava vagando nel traffico. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia di motociclisti, che è riuscita a fermarlo e a metterlo in sicurezza in attesa della sezione vigilanza ambientale.

Grazie alla lettura del microchip, gli agenti hanno scoperto che il cane si chiama Golia e che si era smarrito nei pressi dell’ospedale Santissima Trinità.

Il suo proprietario è stato subito rintracciato e così, poco dopo, ha potuto finalmente riabbracciare il suo amico a quattro zampe.

