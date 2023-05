La Sogaer mette a disposizione degli utenti altri parcheggi, per affrontare il problema della carenza di stalli all’aeroporto di Elmas.

«Per andare incontro alle esigenze di un traffico veicolare che cresce in ragione dell’incremento di voli e collegamenti», la società di gestione «ha rimodulato il layout del parcheggio ubicato al piano Arrivi tra l’aerostazione e il Multipiano creando 67 nuovi posti auto». Si tratta dell’aera P2+ Ncc. «Ai noleggiatori con conducente sono stati dedicati 52 stalli riservati», spiegano dalla Sogaer

Le tariffe applicate saranno identiche a quelle in vigore per il P1 di fronte agli arrivi.



Negli scorsi giorni la società di gestione dell’aeroporto di Cagliari ha raddoppiato i tempi di sosta gratuita per il parcheggio P3 terminal, portandoli a 20 minuti, e ridotto il costo della prima ora a 1 euro.

