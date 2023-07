Una serata tranquilla, anche piuttosto calda, quella di ieri nel Cagliaritano. Poi all’improvviso sbattono le finestre, gli alberi si agitano e il vento avvolge la città e il suo hinterland. Una bufera improvvisa, di circa mezz’ora, intorno a mezzanotte, ma che non sorprende più di tanto gli esperti.

«È tipico, in presenza di umidità alta», spiega il Tenente colonnello del Servizio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu Carlo Spanu. «L’evento temporalesco è partito nella Sardegna centrale, per proseguire verso il sud e raggiungere Cagliari a mezzanotte, proseguendo sino alle 4».

Il fenomeno si caratterizza per singoli eventi da 15-30 minuti. Il capoluogo, tra l’altro, non è stata la zona maggiormente “colpita”. Il picco, con forti piogge, è stato raggiunto al largo (dove, in presenza del mare, l’umidità è ovviamente maggiore), in particolare nella zona sud-orientale, anche all’altezza di Villasimius.

