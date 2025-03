In alcune zone di Sant'Elia sono ricomparsi cumuli di rifiuti. In modo particolare, ci sono due discariche che stanno diventando sempre più grandi: si trovano in piazza Lao Silesu e vicino via Schiavazzi, entrambe a pochissimi passi dalle palazzine. Alcuni abitanti chiedono al Comune che intervenga per rimuoverle il prima possibile, sottolineando che, con l'aumento delle temperature, l'odore dell'immondizia si fa sempre più forte.

Il Comune venerdì mattina ha presentato il piano di riqualificazione urbana del quartiere, ma i residenti chiedono che si intervenga subito sulle emergenze principali, tra cui, per l’appunto, c'è quella delle discariche. In molti sono convinti che chi abbandona i rifiuti sia gente che vive nel quartiere e che non fa la raccolta differenziata.

Quella delle discariche è una piaga che affligge Sant'Elia da tempo immemore. Una squadra di operatori assunti dal Comune nell'ambito del programma regionale Lavoras e alcuni volontari per conto della Caritas, intervengono spesso per ripulire le varie aree invase dall'immondizia, ma dopo poche settimane la situazione torna come prima.

Una delle richieste dei residenti è l'installazione di telecamere e un impianto di illuminazione funzionante in modo da dissuadere gli incivili.

