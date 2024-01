Resta ricoverato in Rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari Massimo Fenu, il ventiquattrenne di Villa San Pietro ferito domenica in un incidente di caccia nella zona di Is Canargius, a poca distanza dalla diga di Monte Nieddu.

Il ragazzo era impegnato in una battuta quando è scivolato in un canalone. A trovarlo sul fondo del dirupo sono stati i compagni di caccia: era privo di sensi, vicino a una roccia sulla quale probabilmente è andato a impattare nella caduta.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime: il giovane era stato trasferito al Brotzu a bordo dell’elisoccorso, per il ricovero in terapia intensiva. E Villa San Pietro anche oggi è un paese in apprensione.

Quella di domenica è stata una giornata nera per la caccia in Sardegna: nella zona di Is Cannoneris Massimiliano Sabiu, imprenditore di 59 anni di Giba, è stato colpito a morte da una fucilata esplosa da un compagno di battuta, convinto di sparare contro un cinghiale.

(Unioneonline/E.Fr.)

