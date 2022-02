Una rete da uccellagione, delle dimensioni di 3x1,5 metri circa e posizionata tra due ulivi, per la cattura illegale di volatili, è stata scoperta ieri a Quartu Sant’Elena dai carabinieri del Raggruppamento Cites - Reparto Operativo "Soarda".

Vista la flagranza di reato, si è proceduto alla rimozione della rete ed al conseguente sequestro penale della stessa.

Sempre nella stessa giornata nel comune di Maracalagonis, in località "Lianu", durante un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione di reati venatori, carabinieri dello stesso Raggruppamento, mentre percorrevano un sentiero montano in un'area boschiva hanno scoperto, posizionata tra due alberi, un’altra rete da uccellagione di 3x2 metri, in cui era impigliata una carcassa di tordo bottaccio (turdus philomelos).

I militari hanno perlustrato tutta l'area circostante per verificare se vi fossero posizionate ulteriori reti, ma i controlli hanno dato esito negativo.

La struttura è stata rimossa e sequestrata.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata