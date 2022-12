Una montagna di rifiuti lungo la provinciale che da Burcei porta a Campu Omu e poi nelle zone più interne. I volontari hanno raccolto di tutto, bottiglie di plastica, inerti, lamiere ed altro ancora: tutto è finito in bustoni e poi è stato affidato al Masise per il conferimento in aree riservate.

L'iniziativa è stata dei Comuni di Burcei e Sinnai, del "Cai GL Sinnai" in collaborazione con Agenzia regionale Forestas, APA (Amministratori per l'ambiente) e Circolo Su Tzinnibiri Legambiente di Sinnai.

Il tutto nell'ambito della Giornata internazionale della montagna, iniziativa che potrebbe essere ripetuta a gennaio.

Tutto è iniziato alle 9 col raduno dei partecipanti. «Un gruppo - ha spiegato il vicesindaco di Burcei, Marcello Malloru - ha percorso a piedi il tratto da Arcu’e Tidu per risalire e pulire il sentiero sino alla Pineta di Baccu is Arangius. Altri volontari hanno operato partendo dall’abitato di Burcei, attraverso la via Roma-Santa Barbara e il tratto della Strada provinciale 21, raggiungendo la pineta di Baccu is Arangius».

Il tutto coordinato dall'associazione Ma.si.se, arrivata con uomini e mezzi per portare via i rifiuti raccolti. »Ringraziamo tutti per lo sforzo fatto», ha detto Ignazio Monni, assessore comunale all'Ambiente.

