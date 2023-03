Burcei ha ricordato Isidoro Frigau, il suo eroe partigiano, ucciso 79 anni fa dai fascisti in Toscana, con la posa della Pietra d'inciampo nella piazza Brigata Sassari. Alcuni anni fa, il Comune gli intitolò il Belvedere del paese.

Frigau partì da Burcei ragazzino. Fu ucciso a vent'anni. Nel 1989 il presidente della repubblica gli conferì la medaglia d'argento.

Ieri è stata l'associazione nazionale dei partigiani (Anpi) di Burcei a organizzare la cerimonia. Presenti il sindaco Simone Monni, i familiari del soldatino, la cittadinanza, la presidente dell'Anpi Maria Caterina Scuda, lo studioso del movimento partigiani Marco Sini, ex sindaco di Monserrato. È stata una cerimonia semplice e commovente.

Il sindaco-poeta di Burcei, Simone Monni, ha dedicato all'eroe partigiano anche una sua poesia in lingua campidanese: «A Isidoru Frigau su partigianu bruceresu! Una perda in sa pratza est posta chi ballit prus de unu tesoru e luxit de virtudi e dignidadi a unu partigianu fendi omaggiu chi a su fascismu iat fatu sfida. Ma sa vida est che un'arroda e podit torrai agoa su passau, ma po chi su mali no torrit in pei arregodai su chi at fatu e chini fiat. Oi Brucei arregoda su coraggiu de Isidoru ca iat donau sa vida po sa libertadi nosta».

© Riproduzione riservata