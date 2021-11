Burcei ha nuovamente il suo nonnino centenario. Francesco Pisu ha compiuto oggi il secolo di vita festeggiato assieme ai familiari più stretti. Una vecchia quercia: sino a 94 anni, ha allevato le sue vacche, ma ancora oggi ama lavorare in un suo orticello come ai bei tempi. Così come ama fare la passeggiata in paese e anche nella "sua" montagna.

Ama essere informato sulla politica regionale e soprattutto nazionale, segue i telegiornali, fa i suoi commenti, ha le sue idee: un nonnino insomma che si ricava i suoi spazzi, che gode di un'ottima salute, di un buon appetito e soprattutto di una memoria di ferro. Ama rivangare fra le pieghe del passato con 50 anni trascorsi dietro le sue mucche e le sue pecore e capre, allevate nelle campagne del paese. Per sei anni, il nonnino ha partecipato alla Seconda guerra mondiale, combattendo anche in Africa. Un fratello, Salvatore, è morto nel 2019 a cento anni e sei mesi di età. Una sorella è morta a 98 anni.

"Ringrazio il Signore - ha detto con un pizzico di commozione - per quello che mi ha dato e mi sta ancora donando”. L'elisir di lunga vita? “Il lavoro, il rispetto verso gli altri, l'amore della famiglia”.

Oggi il nonnino di Burcei vive circondato dall'affetto della nuora Maria Grazia e dell'ex sindaco di Burcei, Giovanna Zuncheddu. “Il giorno della sua laurea e della sua elezione – ha ricordato tziu Francesco - sono stati tra i più belli della mia vita”.

