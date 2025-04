Un progetto che viene portato avanti da alcuni anni a Burcei con buoni risultati: “Genitore accogliente”, promosso da Comune e dalla Fondazione Polisolidale con servizi educativi in contesto domiciliare.

Si tratta di un servizio effettuato in abitazioni private da una mamma o da un padre che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, escludendo dal computo quelli dell’ambito familiare del genitore, se eventualmente presenti durante gli orari di apertura del servizio . Il ruolo di genitore accogliente è svolto da persone in possesso di titolo specifico previsto per il ruolo di educatore di nidi d’infanzia, o che abbiano definito apposito percorso formativo. Già bandita la manifestazione di interesse con domande in scadenza per il 30 aprile.

