ll Comune di Burcei ha attivato il servizio online per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per l'anno 2025/2026, accessibile mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS). La data di presentazione delle domande scade il 25 settembre. Il servizio di mensa dovrebbe iniziare a ottobre.

Entro il 10 ottobre possono invece presentare domanda al Comune le famiglie di ragazzi disabili che nell’ultimo anno scolastico hanno frequentato le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Saranno assicurati i contributi per il trasporto scolastico. Possono presentare domanda anche le famiglie con residenza a Burcei con le iscrizioni fatte nell’anno scolastico 2023/2024, nella scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, avente sede anche fuori dal territorio del Comune di Burcei.

