Burcei, servizio di mensa scolastica: al via la presentazione delle iscrizioni onlineLa data di presentazione delle domande scade il 25 settembre
ll Comune di Burcei ha attivato il servizio online per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per l'anno 2025/2026, accessibile mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS). La data di presentazione delle domande scade il 25 settembre. Il servizio di mensa dovrebbe iniziare a ottobre.
Entro il 10 ottobre possono invece presentare domanda al Comune le famiglie di ragazzi disabili che nell’ultimo anno scolastico hanno frequentato le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Saranno assicurati i contributi per il trasporto scolastico. Possono presentare domanda anche le famiglie con residenza a Burcei con le iscrizioni fatte nell’anno scolastico 2023/2024, nella scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, avente sede anche fuori dal territorio del Comune di Burcei.