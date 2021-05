Scontro fra una moto e una bici al 28esimo chilometro dell’Orientale Sarda: i conducenti sono finiti a terra riportando ferite.

Immediato l'allarme lanciato da automobilisti di passaggio con l'arrivo di ambulanze del 118 e una pattuglia della Polizia stradale.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Il traffico procede a rilento. Sull'accaduto non si hanno altri particolari.

