Il nuovo sindaco di Burcei Marcello Malloru ha ufficialamente nominato la Giunta comunale dopo il voto del 7 e 8 giugno.

Gli assessori sono Jonata Mucelli, Vicesindaco e Assessore con delega all’Ambiente, Strade rurali, Piccole manutenzioni e Cultura, Tiziana Asuni con delega ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, Sara Perra, con delega allo Sport e Salute Pubblica, Ivan Lobina, con delega al Turismo.

Nella riunione consiliare di mercoledì sono previsti anche il giuramento del nuovo Sindaco e la proclamazione degli eletti. Nel corso della seduta saranno assegnate ulteriori deleghe ai consiglieri.

Davide Quarto si occuperà di Eventi e Associazioni, Davide Mucelli, di Attività Produttive, Stefano Lecca di Politiche Giovanili e Sandro Melis di Agricoltura. Saranno inoltre ufficializzati gli assistenti del Sindaco: sono Daniele Zuncheddu che seguirà la Comunicazione e la Viabilità, Nicola Marcia che si occuperà dei Servizi energetici, tradizioni e Lingua sarda, Sofia Zuncheddu, dei Servizi sociali e Sanità, Matteo Monni dei Servizi manutentivi e Ugo Maccioni del Decoro urbano.

Per il neo sindaco Marcello Malloru, questa è «una squadra giovane e competente, con tanta voglia di fare». La priorità immediata? «L'installazione di un ripetitore sulla SP 21 che garantisca la possibilità di chiamare i soccorsi in caso di emergenza. Dopo le tragedie sfiorate in questi giorni, non si può più rischiare».

© Riproduzione riservata