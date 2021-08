Per il secondo anno consecutivo salta la Festa del pastore che era in programma per il 7 e 8 agosto a Burcei.

Gli otto casi di Covid registrati nelle ultime settimane a Burcei hanno convinto tutti a rinunciare alla due giorni di festa che era particolarmente attesa. E’ stata la stessa associazione dei pastori, presieduta da Antonio Cabanu, a rendersi conto che non c’erano più le condizioni: troppo rischioso organizzare un appuntamento come questo che ha sempre portato in paese centinaia di forestieri.

A Burcei non è stata festeggiata per lo stesso motivo neppure la sagra delle ciliegie mentre la festa in onore di Santa Barbara si è tenuta in maniera molto ridotta puntando tutto sugli appuntamenti religiosi. La prossima sagra, quella di Santa Baria, è in programma per la prima decade di settembre. Ma vista la situazione, appare certo che come lo scorso anno si dovrà rinunciare ai festeggiamenti civili.

